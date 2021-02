Russische staatstelevisie slaat terug: ‘Navalny huurde in Duitsland kolossale villa’

Nederlan­der aange­klaagd voor wegmaken lichaam overleden vrouw (20) in Zwitser­land

5 februari Een in Zwitserland woonachtige Nederlander is aangeklaagd voor het wegmaken van het lichaam van een 20-jarige vrouw die in 2017 in zijn woning overleed. Het lijk van Isabella werd in januari 2018 teruggevonden in een bosrijk gebied, gewikkeld in een deken en een vloerkleed.