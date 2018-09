Russische vrouw kent ware identiteit verdachte gifaanval Salisbury

Nadat eerder het journalistiek onderzoekscollectief Bellingcat een onderscheiden Russische kolonel van de geheime dienst aanwees als neptoerist, heeft de BBC nu een vrouw opgespoord die hem en zijn familie kent.

Het is een nieuw puzzelstukje in de lopende speurtocht naar de ware identiteit van twee mysterieuze Russen die hoofdverdachten blijven in de gifaanslag op de Russische ex-spion Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury.

De Russische mannen ontkennen alles en eisten excuses van de Britten omdat ze onschuldige zakenmannen zouden zijn en slechts voor hun passie en bewondering voor de oud-gotische kwaliteiten van de kathedraal van Salisbury naar Engeland zouden zijn gekomen. Dat verhaal gelooft bijna niemand. Op het Russische tv-station RT bevestigden de twee de verklaringen daarover van Vladimir Poetin en verklaarden ze dat ze heus Alexander Petrov en Ruslan Boshirov heetten.

De school in het dorpje Berezovka waar de latere GROe kolonel Chepiga naar school zou zijn gegaan.

Held

Volgens Bellingcat klopt daar niets van en heet Boshirov in werkelijkheid Anatoliy Chepiga. Hij zou wel degelijk officier zijn bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe en is drager van de hoogste Russische militaire onderscheiding ('Held van de Russische Federatie') die normaliter door president Poetin hoogstpersoonlijk wordt opgespeld.

Russische regeringswoordvoerders ontkennen ongeveer elk verhaal van Bellingcat maar nu heeft de BBC een vrouw opgespoord die de ontmaskerde Chepiga ook kent. Ze woont diep in Rusland langs de grens met China. Ze bevestigt dat hij de man is die Engeland binnenkwam onder de valse naam Boshirov. ,,Ik weet waar zijn ouders woonden. Hij was een militair, een officier die in oorlogsgebieden heeft gevochten.”

De vrouw, die anoniem wil blijven omdat ze represailles vreest, twijfelt geen moment als ze de foto van ‘Boshirov’ ziet. Dat er iets niet klopt is wel duidelijk. Mensen uit de directe entourage van de opgespoorde Chepiga weigeren met de BBC te praten. Een telefoonnummer dat was gelinkt aan van zijn ouders werd nadat het een keer was gebeld onmiddellijk afgesloten.