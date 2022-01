Rutte in Berlijn over vraag naar Gronings gas: ‘Ook denken aan Duitse wensen’

Premier Mark Rutte is donderdagmiddag met veel egards onthaald in Berlijn voor de eerste officiële ontmoeting met de onlangs aangetreden bondskanselier Olaf Scholz. Naast geopolitieke vraagstukken kwam ook de Duitse vraag naar Gronings gas aan bod.

Ze kenden elkaar al voor donderdag. Vanuit Brussel, maar ook van de G20. Toen Rutte vorig jaar voor een staatsbezoek naar Berlijn toog voor een ontmoeting met toenmalig bondskanselier Angela Merkel waakte Scholz al enkele jaren over de Duitse schatkist. Inmiddels bekleedt de 63-jarige sociaaldemocraat, sinds de installatie van de Duitse stoplichtcoalitie vorige maand, het hoogste ambt bij onze oosterburen.



Het onthaal was er niet minder uitbundig om. Met een militaire erehaag verwelkomde Scholz zijn collega uit Nederland bij het Bundeskanzleramt, het werkterrein van de Duitse bondskanselier, dat van binnen behangen is met schilderijen van machthebbers uit het verleden.



Twee uur lang praatten Rutte en Scholz over onder meer de Russische dreiging aan de Oekraïense grens, het klimaatbeleid én het aardgas uit Groningen.



Het werd na afloop duidelijk dat die laatste kwestie geen ‘Chefsache’ voor Rutte is. ,,Ik heb het opgebracht bij de Duitse regering en voormalig minister Blok heeft ook een brief gestuurd naar zijn Duitse collega’‘, vertelde hij tijdens een bescheiden persmoment, waarbij slechts een handjevol Duitse en Nederlandse journalisten aanwezig mocht zijn vanwege de coronarestricties.

‘Onaangenaam verrast’

Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat in het vorige kabinet, heeft zijn Duitse collegaminister Robert Habeck (de Groenen) laten weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het Duitse verzoek om meer gas uit Nederland. Dit verzoek is een van de redenen waarom er dit jaar meer gas uit de Groningse bodem moet worden opgepompt. De ergernis in het Noorden hierover is nog altijd groot.

,,We willen van de gasproductie af’’, vervolgde Rutte donderdagmiddag. ,,Het is spijtig, maar we moeten ook kijken wat de Duitse wensen zijn.’’ Volgens de Nederlandse premier ligt de kwestie nu op het bureau van de betreffende ministers in beide landen. De Duitsers hebben Nederland verzocht om in totaal 1,1 miljard kuub gas te leveren.

Over de uitstap uit kernenergie, een omstreden besluit genomen in 2011 waardoor Duitsland zich afhankelijker heeft gemaakt van onder meer gas uit Nederland en vooral Rusland, toonde Scholz zich vastberaden. ,,Duitsland is ambitieus en beleeft momenteel de grootste industrialisatie in honderd jaar tijd’’, zei hij. ,,We willen meer waterstof gebruiken. Maar ook hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, biomassa en windenergie. Onze beslissing (om afscheid te nemen van kernenergie, red.) staat daarom vast.’’

