Rutte wil geen top met Poetin: ‘Niet waar ik bij ben, in ieder geval’

De twee leiders die hun buurland door en door kennen pleiten er sterk voor dat Europa vasthoudt aan zijn eigen principes, en eerst toegevingen eist van Moskou. ,,Tot nu toe zien we daar nog geen enkele gedragsverandering”, aldus Nausèda.



Diplomaten van meer landen in Brussel zijn bang dat wanneer Europa te snel in gesprek gaat met Poetin, dat ook het Rusland-beleid van Amerika zou kunnen ondermijnen. Tot nu toe is onduidelijk hoe Poetin zich opstelt na zijn eerste, stevige gesprek met de Amerikaanse president Biden een week geleden.



Maar volgens de Franse president Macron kan Europa niet berusten in ‘een afwezigheid van dialoog’. Hij sprak vanmiddag bij aankomst in Brussel van ‘een eisende dialoog’, waarin Europa meningsverschillen met de Russen niet opzijschuift. Ook de Oostenrijkse kanselier Kurz wil dat. ,,Het is raar dat we wel met Amerika praten en niet met Rusland. Net als Merkel wil ik beweging in deze richting.’’