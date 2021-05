Ruzie tussen Willem Engel en topviroloog Van Ranst escaleert, aangifte van smaad en laster

Het aanhoudende conflict tussen coronascepticus Willem Engel en de Belgische topviroloog Marc van Ranst dijt steeds verder uit. Na een reeks beschuldigingen over en weer ligt er nu ook een aangifte van smaad en laster op tafel. Die komt van Willem Engel, omdat hij vindt dat Van Ranst hem in de media vergelijkt met een terrorist en een virusontkenner. De topviroloog is zich van geen kwaad bewust. ,,Ik heb hem mafkees genoemd, en daar neem ik geen letter van terug.”

In de aangifte, die deze site heeft ingezien, stelt Engel dat de topviroloog zich in een interview met het Financieele Dagblad schuldig maakt aan strafrechtelijke uitingen. In het artikel stelt Van Ranst dat hij ‘niet met extreemrechtse mensen en virusontkenners in debat gaat’. ,,Dat heeft geen enkele zin. Ik vind dat zo’n Willem Engel in Nederland veel te veel de ruimte krijgt, terwijl zijn kennis over het virus nihil is”, stelt Van Ranst. ,,Nodig geen mensen uit aan tafel die geen enkele autoriteit hebben om aan het debat deel te nemen. De kijker denkt al snel als Willem Engel tegenover een wetenschapper zit: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar dat is niet zo. Virusontkenning is een geloof, geen wetenschap.”

In een toelichting benadrukt de Belgische viroloog dat hij met ‘extreemrechts’ niet Willem Engel bedoelt. Dat gaat er bij de Viruswaarheid-voorman niet in. ‘Er wordt gepoogd een beeld te scheppen waarmee ik als persoon en de beweging in het algemeen in een kwaad daglicht worden gezet’, stelt hij. ‘Hij beschuldigt mij indirect dat ik extremistisch ben en een wapen zou trekken. Dit vat ik als een persoonlijke belediging op.’ Engel benadrukt ook geen virusontkenner te zijn, maar scepticus.

Kritiek op Engel

Overigens heeft Engel in de nog altijd voortdurende Twitter-discussie zelf geen ongeschonden blazoen. Zo beweerde de coronscepticus dat hij hoogstpersoonlijk contact heeft gehad met de voortvluchtige militair Jurgen Conings. ‘Ik heb Jurgen net gesproken, je mag weer naar buiten’, gaf hij de viroloog mee. ‘Op voorwaarden dat je het debat aangaat en je stopt met haatzaaien’. De opmerkelijke tweet kwam Engel op een stortvloed aan kritiek te staan. Desgevraagd laat hij weten dat het om een grapje ging en dat hij geen contact heeft gehad met de militair.

De Twitterruzie tussen de twee kemphanen groeide, met dank aan internetondernemer Alexander Klöpping, even uit tot een landelijk fenomeen. Via crowdfunding werd binnen een paar dagen tijd ruim 25.000 euro opgehaald om het gesprek op abri’s te laten verschijnen. De discussie, waarin Van Ranst onder meer zegt ‘dat hij geen flying fuck geeft om wat Engel uitkraamt’, werd enkele dagen op meer dan tweeduizend plekken in Nederland getoond, van tankstations tot bushokjes, van winkelcentra tot op Schiphol.

Salsapandemie

In het gesprek, dat volgens Klöpping ‘het grootst mogelijke publiek’ verdient, zei Engel eerder dat Van Ranst een aandeel heeft in de ‘angstpandemie’. De viroloog zit met zijn gezin ondergedoken omdat een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair hem heeft bedreigd. Hoewel Engel geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, stelt hij dat Van Ranst het zo bont heeft gemaakt ‘dat hij nu extreem gehaat is’.

Van Ranst reageerde daarop snoeihard op Engel: ,,Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt.”

