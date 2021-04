Saint Vincent evacueert 16.000 mensen om rommelende vulkaan, cruiseschepen ingezet

Wetenschappers hebben gisterochtend de overheid gealarmeerd over een mogelijke vulkaanuitbraak nadat ze zagen dat er ‘magma vlak onder het aardoppervlak zit’, zegt Erouscilla Joseph, directeur van de University of the West Indies’ Seismic Research Center, tegen persbureau AP. ,,Het escaleert vrij snel”, zegt ze over de vulkanische activiteit. Het is niet mogelijk om te goed te voorspellen wat er in de komende uren en dagen te verwachten is.



De laatste vulkaanuitbarsting in het land dateert van 1979. La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent en is sinds 1718 vijf keer met veel geweld uitgebarsten. In 1902 kwamen bij een uitbarsting meer dan duizend mensen om het leven. De bekende Britse schilder William Turner (1775 - 1851) heeft de uitbarsting van 1812 op doek gezet. Het schilderij hangt in een museum in Liverpool.