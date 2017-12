Salah Abdeslam heeft nog steeds geen advocaat

Abdeslam staat maandag samen met Sofiane Ayari voor de rechter in Brussel. Hij moet zich dan verantwoorden voor een schietpartij in het Belgische Vorst, enkele maanden na de aanslagen in Parijs. Bij die beschietingen raakten meerdere agenten gewond. Tegen alle verwachtingen in gaf Abdeslam aan bij het proces over deze zaak aanwezig te willen zijn.



De Vlaming Sven Mary was zeven maanden lang de advocaat van Abdeslam, maar besloot vorig jaar op te stappen omdat de terreurverdachte weigerde te spreken. Abdeslam gaf daarna aan geen nieuwe advocaat te willen en bleef verder zwijgen.

Uitstel

Hoewel Abdeslam het recht heeft om zonder advocaat voor de rechter te verschijnen, bestaat de kans dat het proces zal worden uitgesteld. ,,De rechter kan beslissen dat Abdeslam niet in staat is om zichzelf te verdedigen'', aldus rechtbankvoorzitter Luc Hennart tegen VTM NIEUWS. ,,De betrokkene zal dan op zoek moeten naar een advocaat met als gevolg dat de zaak zal worden uitgesteld.''



Gaat het proces wel door, dan is Abdeslam nog steeds niet verplicht om zijn zwijgen te doorbreken. ,,Er is geen middel waarmee een rechter de betrokkene kan dwingen om te spreken'', aldus Hennart.

Streng bewaakt