Salah Abdeslam verhuist voor proces naar gevangenis op 130 km van Brussel

Salah Abdeslam, de enige terrorist die de aanslag in Parijs overleefde, zal tijdens het proces over een schietpartij in Brussel tijdelijk worden overgeplaatst naar de gevangenis van Vendin-le-Vieil, bij het Franse Lille. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron dicht bij het onderzoek. Het proces voor de rechtbank van Brussel start maandag.

De overplaatsing betekent niet dat er iets zal worden gewijzigd aan zijn gevangenisregime, zegt de woordvoerder van het Franse ministerie van Justitie, Youssef Badr. Hij bevestigt noch ontkent de plek waar Abdeslam naartoe wordt gebracht maar wil alleen kwijt dat het gaat om een “Franse penitentiaire inrichting in de buurt van België”.

Het hof van beroep van Parijs had eind november ingestemd met de “tijdelijke overdracht” van de 28-jarige terreurverdachte Salah Abdeslam aan België. Abdeslam verblijft momenteel nog in een zwaarbewaakte gevangenis in de Parijse voorstad Fleury-Mérogis. De gevangenis van Vendin-le-Vieil ligt op een 130-tal km van Brussel.

Schuilplaats Vorst

Het proces op 18, 19, 21 en 22 december gaat over een schietpartij in de gemeente Vorst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), een week voor de aanslagen op de luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek op 22 maart 2016. Franse en Belgische politiemensen vonden dankzij een tip de schuilplaats van Abdeslam. Tijdens de daaropvolgende schietpartij werd een handlanger van hem doodgeschoten. Hij wist te ontkomen maar werd drie dagen later alsnog opgepakt in de buurt waar hij opgroeide in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek.