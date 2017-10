'Salah Abdeslam vliegt elke dag heen en weer voor proces'

Op 15 maart 2016 raakten drie politiemensen gewond tijdens de belegering van een schuilplaats in Vorst. Abdeslam kon daar ontsnappen, maar werd drie dagen later toch opgepakt. Omdat hij te kennen gaf dat hij persoonlijk aanwezig wil zijn op het proces, dat in principe vier dagen duurt, moest er een oplossing gezocht worden om hem vanuit Frankrijk over te brengen.



Volgens de krant La Dernière Heure wordt hij mogelijk iedere ochtend per helikopter wordt overgevlogen naar het Brusselse justitiepaleis, om ’s avonds naar de gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs teruggebracht te worden.



De enige andere optie is om hem in de bijzonder beveiligde gevangenis van Brugge onder te brengen, zo meldt La Dernière Heure nog. Maar omdat Abdeslam daar al zat en er toen problemen waren, zouden de autoriteiten dat willen vermijden.