Saoedi-Arabië laat resten drones zien: ‘Iran sponsorde aanval’

‘Extreemste vrouwelij­ke pedofiel ooit’ vandaag op vrije voeten

13:23 In Groot-Brittannië is de 49-jarige Vanessa Marks, die in 2009 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van baby’s en peuters in het kinderdagverblijf waar ze werkte, vrijgelaten. De vrouw zat tien jaar in de cel. Volgens de Britse staatssecretaris voor gevangeniszaken en reclassering Lucy Frazer vormt Marks geen gevaar meer voor de samenleving. Familieleden van slachtoffertjes zijn echter woest. ,,Als ik haar op straat zie, vermoord ik haar.”