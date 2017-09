Saoedi-Arabië maakt einde aan rijverbod voor vrouwen

Vrouwen in Saoedi-Arabië krijgen toestemming om auto te rijden. Dat staat in een koninklijk decreet van koning Salman dat vanavond is gepubliceerd door het officiële Saoedische persagentschap SPA.

De verandering gaat in vanaf juni volgend jaar. Het nieuws werd meegedeeld via de staatstelevisie en tijdens een gelijktijdig media-event in Washington. Saoedi-Arabië is momenteel het enige land ter wereld waar vrouwen geen auto mogen rijden. De voorbije jaren maakten de vrouwen vooral gebruik van autodeel-apps zoals Uber en Careem om zich toch vrij te kunnen bewegen.

Dat de koerswijziging in het ultraconservatieve koninkrijk pas volgend jaar ingaat, heeft te maken met het ontbreken van een infrastructuur om vrouwen rijles te laten volgen of een rijbewijs te laten halen. Bovendien moeten politieagenten getraind worden in de omgang met vrouwen op een manier die men in de Saoedische maatschappij niet gewend is. Mannen en vrouwen gaan er in het openbare leven zelden met elkaar om. Vrouwen zijn ook onderworpen aan de voogdij van een man uit hun familie - gewoonlijk hun vader, echtgenoot of broer - om te studeren of te reizen.

Hervormingsplan

Maar in het kader van zijn ambitieuze hervormingsplan op economisch en sociaal vlak tegen 2030 lijkt koning Salman een aantal beperkingen te willen versoepelen. Tegelijkertijd probeert hij ook vormen van entertainment toe te staan ondanks de weerstand van de ultra-conservatieven. Zo namen honderden Saoedische vrouwen afgelopen zaterdag voor het eerst plaats in een stadion in de hoofdstad Ryad waar ze een konden genieten van concerten en vuurwerk ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Tot dan toe werden vrouwen niet toegelaten in stadions vanwege de strikte scheiding der seksen in het openbare leven.

No Woman, No Drive

Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed is sinds begin 2015 de koning van Saoedi-Arabië. Hij volgde koning Abdullah op na diens overlijden in januari dat jaar. De koerswijziging van koning Salman inspireerde politica, arabist en voormalig diplomaat Petra Stienen tot het posten van onderstaande tweet met de tekst 'Dit liedje zal binnenkort een klassieker uit het verleden zijn'.