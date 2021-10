Saoedi-Arabië zet Libanese ambassadeur uit na kritiek op oorlog in Jemen

In het in augustus opgenomen interview met zender Al Jazeera noemde Kordahi de strijd in Jemen ,,nutteloos” en stelde hij onder meer dat de door Iran gesteunde Houthi’s zich volgens hem verdedigen tegen ,,buitenlandse agressie”. Dat leidde tot grote onvrede rekenen in Riyad, dat ook zijn ambassadeur in Libanon heeft teruggeroepen voor overleg. Ook elders in de Golfregio klinkt onvrede over de uitspraken van Kordahi. In navolging van Saoedi-Arabië heeft ook Bahrein de Libanese ambassadeur in het land gevraagd te vertrekken.