Saoediër schiet drie mensen dood op marinebasis VS

Merkel schrijft geschiede­nis met bezoek aan Auschwitz: ‘Ik sta hier met grote schaamte’

6 december De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen bezocht. Opmerkelijk om meerdere redenen, niet in het minst omdat het de eerste keer in haar 14-jarige ambtsperiode was dat ze een bezoek bracht aan wat geldt als hét symbool van de Holocaust.