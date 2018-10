'Saoedische consul werd kantoor uitgestuurd toen journalist in stukken werd gezaagd'

UpdateDe Saoedische consul-generaal in Istanboel Mohammad al-Otaibi, die gisteren Turkije ontvluchtte, werd zijn eigen kantoor uitgestuurd toen het lichaam van de gedode journalist Jamal Khashoggi in stukken werd gezaagd. Dat hebben Turkse functionarissen gezegd tegen The Wall Street Journal .

Khashoggi werd niet verhoord, aldus de anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de voorlopige resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de dissidente journalist. Hij werd meteen in elkaar geslagen, gedrogeerd en gedood door Saoedische agenten die kort daarvoor in Istanboel waren aangekomen.

De Turkse functionarissen zeggen dat ze de afgelopen dagen bewijsmateriaal hebben gedeeld, inclusief de details van een audio-opname, met zowel de regering-Trump als het Saoedische koningshuis om hun conclusie te ondersteunen dat Khashoggi werd gedood door Saudische agenten. Nog steeds blijft onduidelijk hoe de Turkse geheime dienst de geluidsopname in handen heeft gekregen.

Geen openheid van zaken

De Turkse autoriteiten hebben tot nu toe geen openheid van zaken gegeven over het bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld. Wel wordt er gestaag informatie gelekt naar Amerikaanse en naar Turkse media die loyaal zijn aan de regering van president Erdogan.

Op de opname zou te horen zijn dat de journalist werd gedood in het kantoor van de Saoedische consul-generaal, slechts enkele minuten nadat hij het consulaatgebouw dinsdagmiddag 2 oktober na lunchtijd binnenliep.

Ook is een stem te horen die de consul verzoekt om zijn kantoor te verlaten. De stem is volgens de Turkse recherche de Saudische forensische specialist Salah Al Tabiqi. Hij geeft de andere aanwezigen het advies naar muziek te luisteren terwijl hij het lichaam van Khashoggi in stukken zaagt.

Toestemming

De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) heeft na het onderhoud met zijn Amerikaanse ambtgenoot Pompeo in Ankara gezegd dat hij verwacht dat de recherche vandaag toestemming krijgt om de residentie van de Saoedische consul in Istanboel te doorzoeken. Ook de verdachte Saoedische auto’s, waarmee mogelijk de verdwenen journalist Jamal Khashoggi is vervoerd, zullen dan doorzocht worden.



Erg laat, zo vinden critici van het strafrechtelijke onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de dissidente journalist. Gisteren kregen Turkse experts van de forensische recherche geen toestemming om de Saoedische residentie te doorzoeken ‘omdat het gezin van de consul-generaal daar nog was’, aldus minister Çavuşoğlu. In aanloop naar de verwachte huiszoeking door de Turkse autoriteiten later vandaag, is zojuist een Saoedisch onderzoeksteam bij de residentie van de consul gearriveerd.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken). © AP

Verloofde

De Turkse autoriteiten doen uitgebreid onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. Hij is niet meer gezien sinds hij op 2 oktober de Saoedische ambassade in Istanboel binnenging. Hij was daar om documenten op te halen voor zijn aanstaande huwelijk. Zijn verloofde Hatice Cengiz stond buiten te wachten, maar Khashoggi kwam niet meer naar buiten.

De vrouw heeft tien uur op de stoep gestaan. Voordat hij naar binnen ging, gaf hij zijn twee telefoons aan Cengiz, met de mededeling dat ze alarm moest slaan als er iets met hem zou gebeuren.

Machthebber

Khashoggi is ingezetene van de VS waar hij ook voor The Washington Post werkte. Hij uitte veel kritiek op de Saudische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman.