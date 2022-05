Saoedische koning opnieuw opgenomen in ziekenhuis voor ‘onderzoeken’

Koning Salman van Saoedi-Arabië (86) is opgenomen in het ziekenhuis voor ‘medische onderzoeken’. Dat meldt het koninklijk paleis zondag in een verklaring zonder de aard van de onderzoeken te specificeren.

Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed zoals zijn officiële naam luidt, is volgens de verklaring zaterdag opgenomen in het King Faisal Specialized Hospital in Jeddah ‘om medische onderzoeken te ondergaan’. ‘Moge God de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën behouden en moge hij genieten van gezondheid en welzijn’, citeert het Saoedische persagentschap (SPA) uit het zondag verspreidde bericht.

Saoedische autoriteiten geven zelden informatie vrij over de gezondheid van de vorst. Koning Salman leidt sinds 2015 het koninkrijk Saoedi-Arabië, ’s werelds grootste exporteur van ruwe olie en de grootste economie in de Arabische wereld. De afgelopen jaren verscheen hij steeds minder in het openbaar, wat geruchten over zijn gezondheidstoestand aanwakkerde. De vorst loopt met een wandelstok en zijn spraak is ‘aarzelend’ geworden.

Pacemaker

Afgelopen maart werd de koning ook al opgenomen in het ziekenhuis voor ‘medische onderzoeken’ en ‘de vervanging van de batterij van zijn pacemaker’, meldde het Saoedische persagentschap destijds. In juli 2020 onderging hij een operatie om zijn galblaas te verwijderen en in 2010 werd hij geopereerd aan een hernia.

Koning Salman nam de teugels in Saoedi-Arabië over na de dood van koning Abdullah, zijn halfbroer. Die overleed in januari 2015 in een ziekenhuis, waar hij enkele weken eerder was opgenomen met een longontsteking. Salman had al ervaring met het uitoefenen van de macht, aangezien hij als kroonprins de Raad van Ministers voorzat en in het buitenland zijn halfbroer vertegenwoordigde die kampte met gezondheidsproblemen. Nu de geschiedenis zich lijkt te herhalen, geldt Salmans zoon kroonprins Mohammed bin Salman (36) als de daadwerkelijke vorst van het koninkrijk.

De toekomstig koning is sinds 2015 minister van Defensie en werd twee jaar later officieel troonopvolger. Hij is populair onder jonge Saoedies vanwege het versoepelen van regels waardoor vrouwen meer rechten krijgen in het conservatieve land. Ook wil hij de economie hervormen, waarmee een eind zou moeten komen aan de ‘olieverslaving’ van Saoedi-Arabië.

Moord Khashoggi

Bin Salman is omstreden door zijn rol bij de moord op de Saoedische journalist en Washington Post-columnist Jamal Khashoggi in 2018. Volgens een rapport van de Verenigde Naties zou de kroonprins een rol hebben gespeeld in de moord. Zelf ontkent hij opdracht te hebben gegeven voor de moord, maar wel de ‘volledige verantwoordelijkheid’ te nemen als hoofd van de Saoedische regering. ,,Dit was een afschuwelijke misdaad’’, zo zei hij tijdens een interview vorig jaar. ,,Maar ik neem de verantwoordelijkheid, omdat de moord is gepleegd door personen die voor de Saoedische regering werken.’’

De Amerikaanse geheime dienst CIA concludeerde in een explosief rapport dat de Saoedische kroonprins de operatie om Khashoggi uit te schakelen door hem gevangen te nemen of te vermoorden had ondersteund. De machtigste man van Saoedi-Arabië zag de vermoorde criticus van het regime als bedreiging voor het koninkrijk, zo bleek uit het in februari vorig jaar vrijgegeven rapport.

Khashoggi verdween spoorloos tijdens een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanboel in oktober 2018. Hij werd daar naartoe gelokt en is daar, zo wordt aangenomen, vermoord door een speciaal commando. De Amerikanen hebben het over 21 personen die hoogstwaarschijnlijk op een of andere manier betrokken waren bij de moord op Khashoggi, waaronder het 15-koppige doodseskader.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.