‘Saoedische kroonprins is nietsontziende tiran’

Trotse apenmoeder speelt legendari­sche scène uit Disney's De Leeuwenko­ning na

7:17 Wie kent Walt Disney’s tekenfilmklassieker De Leeuwenkoning niet? Vooral de scène waarin oppermandril Rafiki leeuwenwelp Simba optilt en aan zijn toekomstige onderdanen laat zien, is legendarisch. Met Elton Johns ‘Circle of Life’ op tien is al menig huisdier de lucht in gegaan. Bij het zien van bovenstaande foto vraag je je al snel af: heeft deze aap de film ook gezien?