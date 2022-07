Saoedische kroonprins ontkent tegen Biden verantwoordelijkheid dood Khashoggi

Khashoggi gold als een strenge criticus van het Saoedische regime en werd in 2018 vermoord in het Saoedisch consulaat in Turkije. Hij was op dat moment werkzaam voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Amerikaanse inlichtingendiensten deden uitgebreid onderzoek naar de moord en kwamen tot de conclusie dat Bin Salman verantwoordelijk was.

Biden zei tijdens zijn verkiezingscampagne twee jaar geleden nog dat hij van Saoedi-Arabië een ‘paria’ zou maken vanwege de mensenrechtenschendingen in het land, maar daar was bij het bezoek weinig van te merken. Biden en de kroonprins begroetten elkaar in een paleis in de kustplaats Jeddah met een boks. Biden bracht in het daaropvolgende gesprek ter sprake dat hij meent dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de moord op Khashoggi. De kroonprins ontkende daarop enige betrokkenheid bij de moord en zei de verantwoordelijken ter verantwoording te hebben geroepen, aldus Biden na afloop.

Tijdens het gesprek, waaraan ook andere Saoedische leiders deelnamen, boekten partijen volgens Biden verder ‘aanzienlijke vooruitgang’ op het gebied van veiligheid en economische kwesties. Zo was er overeenstemming over het verwijderen van vredestroepen van het strategisch gelegen eiland Tiran, voor de Saoedische en Egyptische kust. De troepen zijn sinds 1978 gestationeerd op Tiran, als onderdeel van akkoorden uit dat jaar die de basis vormden voor een vredesakkoord tussen Israël en Egypte.

Ook kwam Saoedi-Arabië met toezeggingen over de olieproductie en kwamen beide landen overeen meer samen te werken op het gebied van mobiele technologie. ,,Saoedi-Arabië heeft toegezegd de wereldwijde oliemarkt in evenwicht te houden voor duurzame economische groei”, aldus een woordvoerder van Biden. Inwoners van de VS gaan al maanden gebukt onder zeer hoge brandstofprijzen.