Saoedische minister spreekt: Doden Khashoggi grote en ernstige vergissing

,,Dit is een vreselijke fout. Dit is een vreselijke tragedie. Onze condoleances gaan uit naar hen, we voelen hun pijn", zei Jubeir in een interview met Fox News . Hij voegde eraan toe dat de Saoedi’s niet weten hoe Khashoggi is vermoord in hun consulaat of waar zijn lichaam is. Hij vertelde in het interview dat Khashoggi werd benaderd door een ‘Saoedisch veiligheidsteam’ toen hij het consulaat binnenkwam. De lezing van wat er daarna gebeurde verschilt met die van Turkse functionarissen, wat de Saoedi's ertoe bracht om onderzoek te doen.

,,Hij is gedood in het consulaat, we weten niet in detail hoe, we weten niet waar het lichaam is", zei Jubeir. ,,We zijn vastbesloten om elke steen bloot te leggen... We zijn vastbesloten om diegenen te straffen die verantwoordelijk zijn voor deze moord.‘’



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is van plan komende week met een gedetailleerde verklaring te komen over de dood van de Saoedische journalist. Hij zal dat dinsdag doen op een bijeenkomst met leden van zijn conservatieve islamitische partij AKP, zei hij vandaag bij de opening van een metrolijn in Istanbul.



,,Omdat we gerechtigheid zoeken", zei Erdogan. De hele waarheid zal aan het licht komen. ,,Waarom zijn vijftien mensen hierheen gekomen? Waarom zijn achttien mensen gearresteerd? Dat moet met alle details worden uitgelegd.”