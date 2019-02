Saoedische zusjes verschuilen zich al maanden in Hongkong op de vlucht voor familie

Twee zusjes uit Saoedi-Arabië verschuilen zich al vijf maanden in Hongkong in afwachting van een veilige plek. Ze zijn op de vlucht voor hun familie. Onderweg naar Australië werden ze op het vliegveld van Hongkong opgewacht door Saoedische diplomaten.

De ‘afvallige’ zussen wisten uit handen te blijven van de diplomaten en houden zich sindsdien schuil in de Chinese miljoenenstad. ,,Deze dappere, jonge, intelligente vrouwen leven in angst. Hun toekomst is onzeker’’, zegt hun advocaat Michael Vidler in een verklaring die in handen is van persbureau Reuters. Ze hopen zo snel mogelijk te worden opgevangen in een veilig land.

,,We zijn gevlucht vanwege onze veiligheid’’, zeggen de vrouwen in de verklaring. ,,We hopen dat we asiel kunnen krijgen in een land dat vrouwenrechten erkent en gelijke behandeling voorstaat. We dromen van een veilige plek waar we normale jonge vrouwen kunnen zijn, vrij van geweld en onderdrukking.’’

De namen van de zussen - 18 en 20 jaar oud - zijn niet bekendgemaakt, maar uit de verklaring van de advocaat blijkt dat de vrouwen al in september zijn gevlucht. Tijdens een familievakantie in Sri Lanka pakten ze het vliegtuig naar Australië, met een tussenstop in Hongkong. Ze zouden na twee uur doorvliegen naar Melbourne, maar werden daar door Saoedische overheidsbeambten onderschept. Hun vlucht werd gecanceld en ze werden geboekt op een vlucht naar de Saoedische hoofdstad Riyad. Maar het lukte hen om Hongkong in te vluchten. Daar verschuilen ze zich nu al vijf maanden, steeds weer op een andere plek, uit angst voor hun veiligheid.

Ongeldig

Volgens advocaat Vidler hadden de Saoedische consul en viceconsul in China de vrouwen opgespoord op het vliegveld, maar het is onduidelijk hoe ze aan de informatie kwamen. Nu staan de vrouwen voor een nieuw probleem: de Chinese immigratiedienst heeft hun Saoedische paspoorten ongeldig verklaard en heeft de zussen laten weten dat ze tot 28 februari in de stad mogen blijven.

De Saoedische zussen zijn niet de eersten die het streng islamistische land willen ontvluchten. Vorige maand stond een andere Saoedische vrouw, de 18-jarige Rahaf, wereldwijd in de belangstelling omdat zij zichzelf had opgesloten in een hotelkamer in de Thaise stad Bangkok. De vrouw werd onderdrukt door haar familie en wilde voorkomen dat ze werd teruggestuurd. Ze kreeg uiteindelijk onderdak in Canada.

Haar zaak zette de schijnwerpers op de erbarmelijke vrouwenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. Aandacht waar het koninkrijk niet direct op zit te wachten, want het land ligt al onder een vergrootglas door de moord op journalist Jamal Khashoggi. Het Saoedische regime, en met name kroonprins Mohammed bin Salman, wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Bin Salman reist momenteel door Azië om de banden met regeringsleiders aan te halen.

