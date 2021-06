Sarah Everard (33) werd gewurgd door politieagent

De dood van de marketingassistent maakte veel los in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland. Everard verdween op 3 maart in Zuid-Londen terwijl ze rond 21.00 uur ‘s avonds van een vriendin naar huis liep. Een week later werd haar lichaam teruggevonden in een bos ten zuidoosten van de Britse hoofdstad. De verdachte is een 48-jarige politieagent, Wayne Couzens. Naar verwachting begint de rechtszaak tegen hem in oktober. Hij wordt verdacht van ontvoering en moord.



Uit sectie blijkt nu dat ze door wurging om het leven is gekomen. ,,Sarahs familie is op de hoogte gebracht van de bevindingen van het ziekenhuis en wordt ondersteund door gespecialiseerde rechercheurs”, laat een woordvoerder van Scotland Yard weten.



Na de moord kwamen in een park in Zuid-Londen honderden mensen bijeen om Sarah te gedenken, vooral vrouwen. De initiatiefnemers wilden daarmee de aandacht vestigen op de voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William woonde de wake bij. Toen de politie ingreep vanwege de drukte en een aantal vrouwen arresteerde, werd de sfeer grimmig. ,,Schaam je!’’ werd er geroepen naar de agenten. De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden ‘ongepast en onevenredig’.