Saudische vrouw: ik krijg asiel in Australië

Bijna op zwart zaad door de shutdown: ‘Zo ga je niet met mensen om’

7:00 De sluiting van de Amerikaanse overheid zorgt voor groeiende woede en wanhoop onder ambtenaren zonder inkomen. Veel mensen zijn bijna door hun geld heen. Stel, je bent bewaarder in een Amerikaanse gevangenis, in pakweg Arkansas of Oklahoma. Je hebt een veeleisende baan, werkt elke dag met zware jongens, in onderbezette teams. Secretaresses en leraren moeten soms bijspringen als bewaker. Je hebt in 2016 op Donald Trump gestemd – hij was immers de man van law and order die beloofde achter wetshandhavers zoals jij te staan.