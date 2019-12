Saudische vrouwen en mannen mogen voortaan door dezelfde deur

Saudi-Arabië kent tal van conservatieve restricties die vooral aan vrouwen zijn opgelegd, maar inmiddels wordt daar soepeler mee omgegaan. Zo ook met de binnenkort afgeschafte regel dat families en mannen die alleen zijn door een aparte ingang van een restaurant moeten.



Sinds Mohammed bin Salman in 2017 tot kroonprins werd gekroond, probeert de regering het land te moderniseren en meer open te stellen voor toeristen om zo minder afhankelijk te worden van de olieverkoop. Het land wil in 2030 100 miljoen toeristen per jaar trekken. Om dat te bewerkstelligen treft het land een aantal maatregelen. Zo mogen vrouwen sinds kort alleen een hotel boeken en alleen naar het buitenland reizen zonder toestemming van een man. Twee jaar geleden mocht vrouwen voor het eerst auto's besturen.



De hervormingen kunnen internationaal op veel lof rekenen, maar gaan gepaard met een golf van onderdrukking. De moord op de prominente Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018 in het consulaat van het koninkrijk in Istanbul maakte veel los, maar belangrijke wereldleiders, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump, bleven Saoedi-Arabië bijstaan.



Saoedische functionarissen hebben gezegd dat Khashoggi, een bekende criticus van de regering in Riyad, door een team van agenten is vermoord in een ‘schurkenstaat’. Maar veel critici geloven anders en een VN-expert concludeerde dat de dood een ‘buitengerechtelijke executie’ was.