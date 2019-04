Schadeclaim van 100.000 euro ingediend tegen ‘oberschoppers’ Armin en Arash

De beide broers dronken samen met vrienden hun eigen bier op het Praagse terras. Een ober sprak ze daar op aan en vroeg ze om weg te gaan, waarna de vlam in de pan sloeg. De ober liep daarbij een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op. De zaak tegen de ‘oberschoppers’ gaat twee dagen duren. Op de vraag hoeveel jaar de broers gaan krijgen, komt echter geen antwoord. De zaak, die op grote publieke belangstelling kan rekenen, wordt inhoudelijk behandeld, maar tot een strafeis komt het nog niet. Fotografen en cameramensen verdringen elkaar bij binnenkomst van het Haagse duo. Er mag, anders dan in Nederland, in de rechtszaal gewoon worden gefilmd. Om de verzamelde pers een zitplaats te bieden, worden extra banken aangedragen. De broers luisteren met behulp van een tolk naar de tenlastelegging: poging tot moord. Nu de aanklacht is voorgelezen, mag er niet meer worden gefilmd of gefotografeerd. Parketwachten staan, drie man sterk, om de beide mannen heen.

‘Als een robot’

Broer Armin wordt geboeid de zaal uitgeleid, zodra Arash wordt ondervraagd. Arashs veroordeling voor geweldpleging uit 2005 komt aan bod. ,,Ik beschermde toen mijn vriendin’’, verklaart hij in het Engels. Over het incident uit april vorig jaar zegt hij dat hij buiten was, toen twee van zijn vrienden ruzie kregen met de manager van het restaurant. De bedrijfsleider zou een van hen een duw hebben gegeven. ,,Daarna werd alles chaotisch’', aldus Arash. Hij zou de manager van zich afgeduwd hebben en herinnert zich ‘iemand’ een schop in de rug te hebben gegeven. Daarna bemoeiden meerdere mensen zich met de vechtpartij. Wat er daarna gebeurde weet hij niet meer. Hij geeft aan bang en geschokt te zijn geweest, toen de vrienden zich uit de voeten maakten. Zijn optreden, zoals te zien in de video, omschrijft hij als dat van ‘een robot’.

Financiële hulp

Als hij had geweten hoe slecht het met ober Mirek zou aflopen, zou hij nooit aan het gevecht hebben deelgenome, zegt Arash vol spijt. De rechter vraag hem of hij de zwaargewonde Tsjech financiële hulp heeft aangeboden? ,,Ik heb als beginnend zakenman geen grote sommen geld’’, is het antwoord. Wel zou Arash zijn vader opdracht hebben gegeven een aantal bezittingen te verkopen om de ober te helpen. De familie zou direct 7000 euro hebben willen overmaken. Of dat geld er ooit kwam, is niet duidelijk. Er blijkt een schadeclaim van 100.000 euro door Mirek te zijn ingediend. Arash wil naar eigen zeggen betalen. Omdat hij het leven van de ober heeft verwoest ‘verdient hij onze hulp’, klinkt het. ,,Wat de schade ook is, ik zal het accepteren en betalen en alles doen om het te kunnen betalen.’’

‘Halve liter wodka’

Na Arashs verhoor is het de beurt aan broer Armin, die verhaalt over de ‘vrij ruwe wijze’ waarop twee leden van de vriendgroep de deur werden gewezen in het restaurant. De discussie met de manager zou snel ontaard zijn in een ‘schreeuw-wedstrijd’, waarbij twee van de vrienden nog probeerden de boel te sussen. Juist op het moment dat de vriendengroep weg wilde gaan, zou de manager de eerste duw hebben uitgedeeld.



‘Daarna gebeurde er van alles’, aldus Armin. Hij zou onbewust zijn vrienden hebben willen beschermen. Pas later op de videobeelden zag hij wat hij precies deed. De groep, die achterna werd gezeten, zou zich niet veilig hebben gevoeld en de wijk naar Berlijn hebben genomen. Na anderhalve dag keerden ze, zich niet bewust van de toestand van de ober, terug naar Praag. ,,Anders waren we niet teruggegaan’', aldus Armin.



Hij vertelt over een excuusbrief en de wil om de ober te helpen. ‘Financieel’, antwoord hij als de rechter hem vraagt concreet te zijn. Omdat hij en zijn broer in hechtenis zaten, zou er nog geen geld gestuurd zijn. Net als zijn broer geeft de man aan open te staan voor elke vorm van financiële hulp aan Marik. Hun ouders zouden er momenteel alles aan doen om die financiële hulp te kunnen bieden.



De rechter is bij beide broers geïnteresseerd of ze een vechtsport beoefenen. ,,U doet aan fitness, dat is heel breed. Kent u speciale trappen’’, was de vraag aan Arash. ,,Waarom schopte u?’’, wil de rechter weten. Arash geeft aan dat trappen ‘veiliger’ voor hem was. Broer Armin geeft op dezelfde vraag aan als kind ‘wat judolessen’ te hebben gehad, maar niet aan vechtsport te doen.



Ook het drankgebruik van de broers komt aan bod. ,,Hoeveel had je gedronken’’, is de vraag aan Armin, die direct aangeeft normaal niet te drinken. ,,Een halve liter wodka en nog wat biertjes’’, antwoordt hij.