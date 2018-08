Schattenjagers legendarische nazitrein vol goud zijn met ruzie uit elkaar

Het is nog steeds een mysterie: een nazitrein volgeladen met goud en andere waardevolle schatten, verstopt door de Duitsers in een geheim tunnelcomplex toen het Sovjetleger oprukte in 1945. In volle aftocht haastten de Duitse troepen zich om alles van waarde - van goud en buitgemaakte schatten tot geheime oorlogsplannen en wapenprototypes - uit handen van de vijand te houden. Een volgeladen en zwaar gepantserde Duitse trein vertrok uit Wroclaw in Oost-Polen. Het voertuig werd nooit meer teruggezien. Speculaties alom. Maar niemand die wist waar al die vermeende rijkdom was.



Tot Andreas Richter en Piotr Koper wereldnieuws werden toen ze bij hun persoonlijke zoektocht naar de legendarische trein in Polen tot een doorbraak kwamen. Ze verklaarden dat de verloren trein begraven lag in de bergen rond Walbrzych. Met radarbeelden staafden ze hun verhaal en toonden ze aan de wereld hoe verschillende gepantserde wagons negen meter onder de grond verstopt leken. ,,We hebben hem gevonden”, klonk het vastberaden.