Schietincident voor ziekenhuis Parijs: man overleden, beveiligingsmedewerkster zwaargewond

Over het motief is er nog niks bekend. De politie sluit geen enkel scenario uit en houdt vanwege de vastberadenheid van de schutter ook rekening met een afrekening, verklaarde een woordvoerder van de Parijse veiligheidsregio. Burgemeester Francis Szpiner van het 16de arrondissement acht laatstgenoemde optie het meest waarschijnlijk. ,,We denken serieus aan een afrekening. Het is waarschijnlijk geen aanval op het vaccinatiecentrum (dat vanwege de coronapandemie is ingericht in het Hôpital Henry Dunant, red.)”, zei hij tegen nieuwszender FMTV.