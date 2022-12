Schietpartij in Parijs: twee doden en meerdere gewonden

De schietpartij vond plaats op de Rue d’Enghien, in het midden van Parijs in de buurt van een Koerdisch centrum. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie heeft mensen opgeroepen om niet naar de buurt te komen waar het schietincident plaatsvond. Volgens de televisiezender BFM is een man in zijn kuit geraakt, terwijl hij bij de kapper zat.