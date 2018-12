Schietpartij op kerstmarkt in Straatsburg, schutter op de vlucht

VIDEO / UPDATEOp een kerstmarkt in de Franse stad Straatsburg heeft een schietpartij plaatsgevonden. Dat melden verschillende Franse media. Veel is nog onduidelijk. Volgens de Franse brandweer is er één dodelijk slachtoffer en zijn er meerdere gewonden. Het aantal gewonden zou inmiddels op zes staan. Maar er wordt ook gesproken over negen.

Franse militairen vragen bezoekers van de kerstmarkt de straat te verlaten en binnen te blijven. Franse media melden dat de schutter nog voortvluchtig is. Een deel van de stad is afgesloten. Er zouden diverse mensen op de grond liggen. De kerstmarkt is een van de grootste van Europa.

Peter van Dalen, europarlementarier van de ChristenUnie/SGP, liep rond in de binnenstad van Straatsburg – waar het parlement een deel van de vergaderingen heeft – toen de paniek uitbrak. ,,De schoten heb ik zelf niet gehoord, maar ik zag wel mensen alle verschillende kanten op rennen. Opeens kwamen ook overal soldaten vandaan en in een half uur tijd heb ik wel zeven verschillende arrestatieteams rond zien rijden,” vertelt hij. Volgens Van Dalen geven soldaten mensen het advies ‘in dekking’ te blijven.

Zwaarbewapend

Van Dalen wordt momenteel opgevangen in het hotel Maison Rouge, vlakbij de kerstmarkt in Straatsburg. ,,Ook bij de politiemensen – er staat nu een zwaarbewapende agent tegenover me – bemerken we veel onduidelijkheid. Niemand lijkt echt te weten wat er aan de hand is. Er gaan geruchten over twee dodelijke slachtoffers. Mijn vrouw, die net op een andere plek in de binnenstad liep toen de paniek uitbrak, meende dat er werd teruggeschoten toen de schietpartij begon. Maar dat kan ook de echo van het geluid tussen de gebouwen geweest zijn.’’

De vermoedelijke dader heeft Van Dalen niet gezien. ,,Maar het is natuurlijk wel veelzeggend dat dit net nu gebeurt, tijdens de kerstmarkt. Dat is hier in Straatsburg hét evenement van het jaar.’’

De schietpartij gebeurde rond 8 uur ’s avonds. Het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken roept via Twitter de inwoners van Straatsburg op allemaal binnen te blijven. ,,Ik hoorde schoten en daarna begon iedereen te rennen’’, zei een winkelier in het centrum tegen de Franse televisie. ,,Ik schrok enorm. Al snel stonden er politieauto’s in de straat. Ik denk dat het zo’n 10 minuten duurde.’’