Schietpartij tijdens homecoming-feest in Texas, meerdere doden en gewonden

Opnieuw gewonden bij zware rellen in centrum van Barcelona

8:58 In Barcelona is het vannacht opnieuw op hevige rellen uitgelopen na een protestmars van radicale groepen separatisten. Duizenden demonstranten gaven gehoor aan de oproep van de ‘Comités voor de Verdediging van de Republiek’ en bezetten de drukke Via Laietana in het centrum van de stad. Bij het ingrijpen van de politie vielen 46 gewonden, drie mensen werden gearresteerd.