Schminkgate volgend smetje op Trudeaus hagelwitte blazoen

Een zwart gezicht op verkleedpartijen was tot twintig jaar geleden net zo Canadees als ijshockey, stond in een van de steunbetuigingen aan premier Justin Trudeau (47) na de Canadese variant op de 'zwartepieten-rel'. Twee decennia geleden was schminken misschien ludiek, maar niet meer in 2019. Blackface en brownface zijn racistisch, erkende Trudeau zelf in zijn inmiddels meervoudige excuses.

Het zal niemand verbazen dat zijn politieke tegenstanders de geloofwaardigheid aan de kaak stellen van een premier die zorgvuldig en uitgekiend aan zijn imago werkt en die zich altijd op de borst klopt om zijn anti-racistische beleid: op 21 oktober kiest Canada een nieuw parlement, dat vervolgens de premier zal aanwijzen. Trudeau zou die volgens de peilingen winnen. Dus klampt de oppositie zich vast aan oude blackfacefoto's. Die zouden een schaduw werpen over het innemende beeld dat Canada's op een na jongste premier ooit zo graag van zichzelf projecteert.

Volledig scherm Margaret Trudeau vertelt op de Amerikaanse tv over haar leven en haar theatershow. © Getty Images

Fenomeen

Justin Trudeau is een Canadees fenomeen. Hij genoot, als oudste zoon van de glamourpremier Pierre Trudeau en diens zwierige vrouw Margaret, al nationale bekendheid lang voordat hij premier werd. Zijn vader en diens 27 jaar jongere vrouw waren in de jaren 60 en 70 het Canadese antwoord op de Amerikaanse president John F. Kennedy en diens Jacky. Ze zouden in 1984 scheiden, maar destijds zorgden de hippe Trudeaus voor een ware Trudeau-mania in Canada.

De geschiedenis zou zich herhalen met Justin, die wat betreft coolheid zelfs Barack Obama naar de kroon stak. Maar net als bij de toenmalige Amerikaanse president is er aan het einde van Trudeau's eerste mandaat ook veel discussie over wat de ontspannen en optimistische regeerstijl nu echt heeft opgeleverd.

Volledig scherm Justin Trudeau op campagne. © Getty Images

Oprecht

Zwaaiend met foto's van blackface-Justin zet uitdager Andrew Scheer, leider van de conservatieven, grote twijfels bij de oprechtheid van het excuus van Trudeau. Die zat al met de naweeën van een corruptieschandaal. Trudeau's minister van Justitie, Jody Wilson-Raybould, beweerde eerder dit jaar dat ze de laan uit was gestuurd omdat ze weigerde een dubieuze deal te sluiten met een bedrijf, SNC-Lavalin, dat is aangeklaagd wegens corruptie. De Canadese onderneming zou smeergelden hebben betaald om lucratieve contracten in Libië binnen te halen.

Een veroordeling, inclusief een 10-jarigverbod op het afsluiten van grote contracten, zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de economie in de provincie Quebec, waar de firma voor veel banen zorgt. En Quebec is politiek ook erg belangrijk: wie hier wint, kan vrijwel zeker de premier leveren.

Twee andere ministers stapten hierna op omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de premier.

De laatste peilingen geven aan dat Trudeau weliswaar flink aan populariteit heeft ingeboet, maar dat zijn partij nog altijd afkoerst op een tweede termijn.