Schokkende beelden tonen hoe Italiaanse kabelbaan met hoge snelheid naar beneden stort: 14 doden

Eitan (5) verlaat ziekenhuis na kabelbaan­ramp: ‘Hem is verteld wat er is gebeurd’

10 juni De 5-jarige Eitan, die vorige maand als enige de kabelbaanramp in Italië overleefde, heeft het ziekenhuis verlaten. Hij is voldoende hersteld van zijn verwondingen en mocht met zijn tante mee. Hoewel zijn toestand flink is verbeterd, krijgt de kleuter voorlopig nog wel psychische hulp. Eitan verloor bij het drama zijn ouders, broertje en overgrootouders.