Scholiere Nusrat (19) levend verbrand, 16 daders krijgen doodstraf

Psychiater over verdachte Pokémon­moord waarbij Shashia (20) omkwam: ‘Hij is een psychopaat’

11:14 Jonny van den B. (27) is een blijvend gevaar. Dat zeiden een psycholoog en een psychiater gisteren in de rechtbank over de verdachte van de geruchtmakende Pokémonmoord in Antwerpen. Volgens de verdachte zou de 20-jarige Shashia Moreau per ongeluk om het leven gekomen zijn tijdens wurgseks.