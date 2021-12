Scholz door Bondsdag verkozen tot kanselier na 16 jaar Merkel

De stemming begon even na 09.00 uur. Parlementsleden liepen om beurten naar voren om te stemmen. Dat gold als een formaliteit. De partijen die onder leiding van Scholz een coalitie gaan vormen hebben in de Bondsdag een duidelijke meerderheid. Het gaat om de centrumlinkse SPD van Scholz, milieupartij de Groenen en de liberale FDP. Als verwijzing naar de partijkleuren rood, groen en geel wordt in Duitsland ook over de verkeerslichtcoalitie gesproken.



Het is voor het eerst dat deze partijen een regering vormen. Het nieuwe kabinet wordt later vandaag beëdigd. Merkel en Scholz treffen elkaar in de loop van de middag voor de formele overdracht van de taken. Scholz legt later op woensdag zijn ambtseed af en ook zijn ministers worden beëdigd.



Scholz kreeg in de Bondsdag 395 stemmen voor en 303 stemmen tegen. Nadat werd gezegd dat hij genoeg stemmen voor had en nadat officieel werd gezegd dat hij verkozen is, volgde een lang applaus.