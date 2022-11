Scholz wil banden met China aanhalen, maar dat wringt thuis

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft vrijdag in Peking gezegd dat hij hoopt de economische banden met China aan te halen. Tijdens een bliksembezoek aan de Chinese president Xi Jinping zei Scholz volgens een van zijn medewerkers dat ‘het goed is om met elkaar te spreken, ook over onderwerpen waar we met verschillende perspectieven naar kijken’.

Xi zei op zijn beurt volgens staatsomroep CCTV dat het Duitse bezoek ‘het wederzijds begrip en vertrouwen hopelijk zal vergroten en de samenwerking op verschillende terreinen kan verdiepen’.

Het eendaagse bezoek van de Duitse bondskanselier krijgt internationaal veel aandacht. Volgens analisten geeft het een indicatie van hoe China en Europa zich momenteel verhouden na oplopende spanningen over onder meer: wederzijdse toegang tot afzetmarkten, de informatieverstrekking over het ontstaan van het coronavirus, de Chinese houding ten opzichte van de Russische oorlog tegen Oekraïne en klimaatverandering. Tijdens de lunch met Scholz benadrukte Xi dat het ‘gemakkelijk is om politiek vertrouwen te vernietigen, maar moeilijk om het opnieuw op te bouwen’ . Beide partijen zouden moeten bouwen aan dat vertrouwen, zo meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua News Agency.



Tijdens een persconferentie na zijn gesprek met de Chinese premier Li Keqiang, zei Scholz dat hij de kwestie Taiwan ter sprake had gebracht. China claimt het eiland als zijn eigen territorium en heeft nooit afstand gedaan van het gebruik van geweld om het onder zijn controle te brengen.

Veel vragen

Het bezoek van de Duitse bondskanselier is omstreden en heeft in Duitsland voor veel vragen gezorgd. Er wordt daarbij regelmatig gerefereerd aan de goede banden die de vorige bondskanselier, Angela Merkel, aanknoopte met het Rusland van Vladimir Poetin en waar dat toe leidde: Poetin zette Duitsland onder druk om geen hulp te bieden aan Oekraïne door de gaskraan dicht te draaien. Gevreesd wordt dat een (te) grote Duitse afhankelijkheid van de Chinese economie ook kan worden uitgespeeld als bijvoorbeeld de kwestie Taiwan weer opspeelt. China maakt er geen geheim van dit eiland te willen inlijven, zoals Rusland Oekraïne wil annexeren. Naast de bondskanselier nemen ook tientallen topmannen van onder meer Volkswagen, BMW en de Deutsche Bank deel aan het korte bezoek.

Timing

De timing van de reis, zo kort na het partijcongres waar Xi Jinping zijn macht verder uitbreidde, oogst ook weinig applaus. Chinese dissidenten en het World Uyghur Congress hadden zelfs opgeroepen om de trip te annuleren. Kort voor zijn vertrek had Scholz in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung een nieuwe koers richting China aangekondigd. ,,Het is duidelijk dat als China verandert, de manier waarop we met China omgaan ook moet veranderen’’, aldus Scholz.



Tijdens zijn gesprekken in Peking wilde hij ook ‘moeilijke kwesties’ zoals mensenrechtenkwesties en de omgang met minderheden aan de orde stellen. Scholz uitte zijn bezorgdheid over de situatie rond Taiwan en waarschuwde indirect China voor een invasie.

De bondskanselier is de eerste westerse regeringsleider die Xi Jinping ontmoet sinds het uitbreken van de coronapandemie. Aan het begin van de bijeenkomst benadrukte Scholz dat hij ‘natuurlijk’ ook onaangename onderwerpen wilde aankaarten. Het bezoek van Scholz aan Xi is in meerdere opzichten bijzonder, mede omdat hij de eerste leider van een G7-land is die de Chinese president bezoekt sinds het begin van de coronapandemie. Door de nog altijd strenge Chinese coronamaatregelen blijft Scholz slechts elf uur in China.

Vliegtuigen

China heeft voor ongeveer 17 miljard euro aan vliegtuigen gekocht van de Europese fabrikant Airbus. Dit werd bekend op de dag dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz een bliksembezoek brengt aan de Chinese president Xi Jinping, waar ook tientallen topmannen van onder meer Volkswagen, BMW en Deutsche Bank aan deelnemen. Duitsland wil de economische banden met China aanhalen.

China krijgt voor het geld 132 vliegtuigen van de A320-familie, vooral gebruikt voor middellange vluchten, en acht A350-langeafstandstoestellen. China heeft de vliegtuigen nodig vanwege het herstel van de luchtvaart na de coronacrisis.

Volgens een woordvoerder van Airbus waren de afspraken over de bestelling al langer rond en is de deal nu officieel bekendgemaakt. De toestellen worden overgedragen aan de onderneming China Aviation Supplies Holding.