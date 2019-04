School Brussel gesloten na inzet traangas bij misbruikrel

Een moeder van een vier-jarig meisje van de school in de Brusselse gemeente Schaarbeek ontdekte vorige week bloed in het ondergoed van haar dochter waarna ze een klacht indiende bij de school. Het meisje werd door de schoolverpleegster onderzocht en later naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Volgens het OM had het kind een echter een infectie die bloedingen kan veroorzaken en is geen sprake van een misdrijf.



Het OM heeft onderzocht of het meisje is aangerand, maar concludeerde vanmorgen dat er geen sprake is van seksueel misbruik. ,,In dit stadium van het onderzoek kan het OM bevestigen dat er geen zedenfeiten of enige andere vorm van geweld gebruikt is. De verwondingen werden veroorzaakt door een infectie. Er zijn geen strafrechtelijke misdrijven vastgesteld”, zei Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket.