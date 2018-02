Schoondochter Trump naar ziekenhuis na blootstelling aan wit poeder

Vanessa Trump, de schoondochter van de Amerikaanse president, is in New York naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een enveloppe met wit poeder opende.

Volgens de eerste berichten opende ze de enveloppe in haar appartement in New York. De enveloppe was geadresseerd aan haar echtgenoot Donald Trump junior (40), het oudste kind van de Amerikaanse president.

Ze is volgens de politie uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Vanessa opende de brief rond 10 uur ’s ochtends plaatselijke tijd in het appartement dat gelegen is aan de East 54th Street apartment in de chique Sutton Place-buurt, meldt de New York Post. Na het openen van de brief begon Vanessa te hoesten en voelde ze zich misselijk, vertelt een bron met directe kennis van het incident aan DailyMail.com.

De politie heeft inmiddels bevestigd dat het poeder niet gevaarlijk is voor de gezondheid van Vanessa. Het blijkt namelijk maizena te zijn.

Nog twee naar het ziekenhuis

Nog twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt NBC News. Zij waren aanwezig in het appartement toen Vanessa de brief opende en zijn ook uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was Vanessa Trump's moeder. Met de drie slachtoffers lijkt het goed te gaan.

Donald jr. en Vanessa kregen een team van geheim agenten toegewezen toen Donald Trump president werd. Omdat ze behoefte hadden aan meer privacy heeft het gezin in september 2017 het politieteam ontslagen, maar een week later werd het politieteam toch weer aangesteld. Hoe de brief langs de agenten is gekomen, is niet bekend.

'Roekeloze actie'

Michael Cohen, de advocaat van president Trump, zei in een verklaring: ,,Hoe getroubleerd moet een persoon zijn als hij of zij een moeder van vijf kinderen zoiets aandoet. Dit is een gevaarlijke en roekeloze actie die verder gaat dan politieke onenigheid."