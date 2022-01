Schoonmaak aan de Spaanse kust: sommige clubs, restaurants en zeilverenigingen moeten weg

De stevige witte muren van de Club Náutico Bétulo staan met de voeten bijna in het water; en het is een kalme, zonnige winterdag. Wanneer de golven beginnen te rollen verdwijnt het laatste beetje strand. Aan de zijkant, op het zuiden, liggen twee mannen op leeftijd in een zwembroek in het zand. Enkele meters hoger genieten eters van de lunch op het terras. Aan de andere kant wachten zeilboten om uit te varen, meestal in het weekeinde, of wanneer in het voorjaar schoolklassen komen leren zeilen.