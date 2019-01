Schoonpa Hollandse Dennis mogelijk koning van Maleisië

‘Trump wil garanties voor Koerden’

19:13 De Amerikaanse regering wil voordat de militairen worden teruggetrokken uit Syrië garanties van Turkije voor de veiligheid van de Koerdische strijders die hun bondgenoten zijn in de regio. Dat heeft Trumps veiligheidsadviseur John Bolton zondag gezegd in Israël waar hij is voor overleg met premier Benjamin Netanyahu.