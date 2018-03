Schoonvader van Pippa Middleton verdacht van verkrachting tiener

Protest in VS Ongewapende zwarte Amerikaan zeven keer in rug geschoten

22:38 Het doodschieten van de zwarte Amerikaan Stephon Clark door de politie leidt in de stad Sacramento tot een storm aan protesten. Uit een lijkschouwing in opdracht van de familie blijkt dat Clark (22) door acht kogels geraakt werd voor hij stierf. Zeven kogels werden van achteren afgevuurd. Dat blijkt uit een lijkschouwing in opdracht van nabestaanden.