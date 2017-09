Schots weeshuis verbergt massagraf vol kinderlijkjes

Zeker vierhonderd kinderen liggen in een naamloos massagraf in het Schotse Lanarkshire. De kinderen woonden tussen 1864 en 1981 in het weeshuis Smyllum Park, dat geleid werd door nonnen van The Daughters of St. Vincent de Paul.

Eerder was bekend dat 158 bewonertjes van het weeshuis op het begraafplaats in de buurt lagen, maar er waren altijd geruchten dat het om veel meer kinderen moest gaan. Dat klopt, blijkt nu uit onderzoek van de Britse krant Sunday Post en BBC Radio 4's File of Four. Het massagraf ligt op een steenworp afstand van het voormalige weeshuis.



Dankzij het uitpluizen van meer dan 15.000 officiële papieren blijkt dat de lijkjes van 402 baby's en peuters in één graf zijn begraven. Op de grafstenen staan alleen de namen van nonnen en een aantal medewerkers. Een schande, aldus Jack McConnell, een voormalige Schotse minister die in 2004 zijn excuses gaf voor de misstanden in weeshuizen. ,,Mijn hart breekt bij dit nieuws. Zoveel kinderen zijn in naamloze graven neergelegd. Na zoveel jaren van stilte is het belangrijk om te horen wat hier nou echt is gebeurd.''

Slechte voeding

Voormalige bewoners van Smyllum Park hebben in voorgaande jaren al aangegeven dat de nonnen de kinderen hardhandig in het gareel hielden. De kinderen werden geslagen of compleet verwaarloosd. Slechte voeding en algehele verwaarlozing blijkt nu ook bij veel weesjes de doodsoorzaak te zijn geweest. Daarnaast stierven er kinderen aan tuberculose, griep en roodvonk.

In de anderhalve eeuw dat Smyllum Park geopend was, woonden 11.601 kinderen in het weeshuis. In 2003 werd het tehuis ook onderzocht. De stichting achter het voormalige weeshuis wil vooralsnog geen interviews geven. ,,We willen het duidelijk maken dat, als Daughters of Charity, misbruik en mishandelen van kinderen tegen onze waarden en normen ingaat. We verontschuldigen ons als iemand is mishandeld in een van onze zorginstellingen.''