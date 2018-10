Schotse Jenny (38) fietst in 125 dagen wereld rond

Er was deze week meer fietsnieuws. Een Britse tiener die solo een fietstocht van 30.000 kilometer wil afleggen, is het slachtoffer geworden van een dief. De 18-jarige Charlie Condell ontdekte na een overnachting in het Australische Townsville dat zijn fiets was verdwenen, bericht de BBC. Ook zijn paspoort, kampeeruitrusting en ander materieel zijn gestolen.



Condell dacht aanvankelijk dat iemand zijn fiets gewoon had verplaatst. ,,Maar toen begon ik te beseffen dat hij weg is. Ik heb alleen nog mijn shirt, zwembroek en één tas’', vertelde de tiener. Hij hoopt de jongste persoon te worden die in zijn eentje rond de wereld fietst en is al meer dan honderd dagen onderweg. Hij reed in die tijd door zeventien landen.



De Brit schat dat de dader of daders voor zo’n 4000 pond (ruim 4500 euro) aan spullen hebben buitgemaakt. Hij moet zijn reis nu voor het eerst echt stilleggen. ,,Dit gaat me niet tegenhouden. Als ik weer een fiets heb, vertrek ik.’' Condell zegt dat de lokale bevolking hem te hulp is geschoten. Zij hebben hem kleren, onderdak en vervangend materieel aangeboden.