Schotse nationalisten na winst stap dichterbij onafhankelijkheid, Johnson wil samenwerken

Puin Chinese raket kan zondag ergens in Europa neerstor­ten

4 mei Puin van een vorige week gelanceerde Chinese raket kan komende zondag mogelijk neerstorten in Europa. Volgens experts van het ruimteafvalbureau van het Europese Ruimteagentschap ESA liggen delen van Spanje, Italië en Griekenland in het risicogebied dat is vastgesteld tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte. De eventuele resten kunnen ook in de oceaan plonzen.