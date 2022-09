Schotse processie vormt veiligheidstest voor begrafenis

De rouwprocessie van de lijkwagen van de Queen van Holyroodhouse naar St Giles’ Cathedral geldt als een generale repetitie van de staatsbegrafenis in Londen, de grootste beveiligingsoperatie ooit in het Verenigd Koninkrijk.

Achter een dranghek tegenover het Palace of Holyrood moet een vrouw uit Stirling grinniken om de politiemacht. ,,Waar ik woon, sloot het bureau zijn deuren”, vertelt ze, terwijl de lijkwagen, te voet gevolgd door onder meer King Charles III, stapvoets voorbij rijdt. ,,Ik voel me hier veilig.” De beveiliging rond de processie in Edinburgh valt in het niet bij de operatie rond de begrafenis in Londen. Zelfs de elitetroepen van de SAS worden ingezet.

In de Schotse hoofdstad mengen agenten in burger zich maandagochtend tussen de menigte. Eén duo laat zich op Canongate gemakkelijk herkennen. De langste van het stel draagt een korte broek, splinternieuwe hardloopschoenen van Nike, een rugzak van Under Armour en een pet van honkbalclub New York Yankees - een onbedoelde knipoog naar Britse douaniers die reizigers met zo’n hoofddeksel direct uit de rij halen.

Volledig scherm Aan beveiliging geen tekort bij St. Giles' Cathedral tijdens de processie van koningin Elizabeth. © AFP

Het duo beweegt zich zo snel voort, dat hun oortjes met microfoon nauwelijks opvallen. Ze staan in contact met de controlepost die desgewenst scherpschutters kan aansturen. Vier van hen loeren op het dak van Holyrood, het Schotse parlement. Buiten het zicht van de mensen langs de route over de Royal Mile kijken tientallen van dergelijke eenheden door een vizier aandachtig mee.

De straatagenten, opgesteld op strategische plekken in de stad, wijken af van de norm in Edinburgh. Schotse dienders vormen een minderheid. Accenten uit Zuid-Engeland, de Midlands en Yorkshire overheersen. In de aanloop naar de staatsbegrafenis in Londen zal de mix vele malen groter zijn. De London Metropolitan Police krijgt steun van korpsen in het hele land. In totaal worden ongeveer tienduizend agenten opgetrommeld.

Generale repetitie

De processie naar St Giles’ Cathedral en de kans om langs de kist te lopen geldt in die zin als een generale repetitie. De toeloop zal enorm zijn, maar in het niet vallen bij de stormloop in Londen. Hoofdcommissaris Mark Rowley houdt rekening met een miljoen bezoekers aan Westminster Hall, waar Elizabeth II vanaf woensdagmiddag komt te liggen. De uitvaart trekt, voorzichtig geschat, mogelijk het dubbele aantal.

Opgeteld bij de vele hoogwaardigheidsbekleders, onder wie vrijwel zeker koning Willem-Alexander, staat de Britse hoofdstad voor de grootste klus ooit. Een no-fly zone, 1500 militairen en ondersteuning van de veiligheidsdiensten MI5, MI6 en GCHQ moet ‘London Bridge’, de codenaam voor de operatie rond het overlijden van de vorstin, in goede banen leiden.

De handelwijze in Edinburgh liet zien dat de extreme bewaking van een mega-evenement niet met grimmigheid gepaard hoeft te gaan. Wie vijf uur in de rij staat om de kist te bezichtigen - in Londen wordt de wachttijd geschat op dertig uur - kan naar de wc en krijgt water.

Volledig scherm De rij in Edinburgh mag wel lang zijn, maar aan de organisatie valt weinig op te merken. © Getty Images

