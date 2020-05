Schrapt Zweden eindelijk het stokoude verbod op dansen zonder vergunning?

Anno 2020 lijkt er eindelijk een eind aan het, uit ‘moraalpaniek’ geboren, verbod op spontaan dansen te komen. Hoewel de Zweedse regering niet verplicht is in actie te komen na een dergelijk verzoek, vroeg het parlement van het Scandinavische land vorige week formeel het aftandse wetsartikel te schrappen. Gebruikelijkerwijs zal de regering zich naar de wens van de Riksdag schikken.



In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw constateerde Zweden dat de jeugd steeds vaker aan het dansen sloeg. Die jeugdige vrijetijdsbesteding werd door de oudere generaties gezien als ‘een corrumperende cocktail van extase, lust en bedwelming’, schrijft dagblad Trouw. En dat moest volgens de moraalridders van die tijd worden bestreden met het instellen van een dansvergunningsplicht.



Allan Svantesson schreef in 1942 in zijn boek De vijand van de jeugd: ,,Wat is de moderne dans? Leuk en gezellig gezelschapsvertier? Neen! Een spel van wilde beesten.’’ Een standpunt dat vandaag de dag moeilijk voor te stellen is. Zo ook voor de uitbaters van bars en cafés. Bij de laatste telling had slechts een honderdtal horecazaken van de 1100 die Stockholm telt zo'n vergunning.



Meerdere voorstellen tot het schrappen van het dansverbod - tussen 2007 en 2010 werd zelfs jaarlijks een motie ingediend - leidden niet tot resultaat. Ook de twintig moties in de daaropvolgende jaren oogsten geen succes. De regering had het te druk. Het parlement stemde in 2016 voor een herroeping, maar ook toen kwam die er niet. Terwijl de politie nog steeds boetes uitschrijft, lijkt het er nu wel van te komen. Muziek!