Schrijfster Handmaid's Tale over afschaffen abortuswet VS: ‘Vrouwen worden tot slaaf gemaakt’

Margaret Atwood, de wereldberoemde schrijfster van het boek The Handmaid's Tale , heeft zich uitgesproken tegen de afschaffing van de abortuswet in Amerika. Het boek en de gelijknamige serie worden er op sociale media vaak bijgehaald door voorstanders van abortus vanwege de duistere toekomst die het verhaal schept, waarin de rechten van de vrouw volledig zijn ingeperkt door een religieuze elite.

De Canadese schrijfster Margaret Atwood heeft zich nu met een opiniestuk in de Britse krant The Guardian uitgesproken tegen het gelekte advies van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus van vrouwen af te nemen. ‘In wat voor land wil je leven?’ vraagt ze de lezer. ‘Een waarin ieder persoon vrij is in keuzes over zijn of haar gezondheid en lichaam, of een waarin de helft van de bevolking vrij is, en de andere helft tot slaaf gemaakt?’

Atwood noemt een vrouw zonder recht om te kiezen voor abortus een slaaf, ‘omdat de staat eigendom claimt over hun lichamen en het recht tot zich toe-eigenen om te bepalen waarvoor hun lichamen moeten worden gebruikt.’ Ze noemt de enige situatie waarbij voor mannen iets soortgelijks gebeurt, is wanneer ze opgeroepen worden als dienstplichtige voor het leger, want in beide gevallen is er het risico om te sterven. ‘Maar een dienstplichtige krijgt ten minste voedsel, kleren, en onderdak. Als de staat kiest voor gedwongen bevallingen, waarom zou het dan niet hoeven te betalen voor prenatale zorg, voor de geboorte, voor postnatale zorg en voor de kosten van de opvoeding van het kind?’

‘Ik betwijfel of de staat zo ver zou willen gaan om het nodige te bekostigen,’ aldus Atwood. ‘In plaats daarvan willen ze de gewoonlijke farce behouden: dwing vrouwen om baby’s te krijgen, en laat ze dat betalen. En betalen. En betalen. Zoals ik al zei, het is slavernij.’

Voorstanders van het abortusrecht zien The Handmaid's Tale als voorbode voor wat er kan gebeuren als vrouwenrechten worden afgenomen.

The Handmaid's Tale

In The Handmaid's Tale (Nederlandse titel: Het verhaal van de dienstmaagd) volg je een vrouw, Offred - lees: ‘of Fred’ in het Engels, ofwel ‘van Fred’ in het Nederlands - die in een toekomstig Amerika geforceerd wordt een dienstmaagd te zijn. Deze vrouwen, gekleed in een rood gewaad en een witte kap, hebben maar één functie: het baren van kinderen voor de mannelijke religieuze elite. De dystopische samenleving is volledig ingericht naar mannen, en vrouwen hebben vrijwel geen rechten.

Vanwege de controle op reproductieve rechten om religieuze standpunten wordt de situatie in het boek en in de serie vaak vergeleken met Amerikaanse antiabortusbewegingen. De Handmaid-outfits zijn een symbool geworden voor de zogenaamde pro-choice beweging in Amerika, en nu de Amerikaanse hoge rechters het recht op abortus lijken te willen afschaffen komt deze fictieve toekomst in het land vaak ter sprake.

Quote Als je vrouwen forceert om te bevallen, noem het dan beestje dan ook bij de naam. Het is slavernij Margaret Atwood

‘Niemand vindt abortus leuk’

Atwood nuanceert nog wel dat ze niet bedoelt dat het krijgen van een baby op zichzelf niet mooi is. ‘Als je er zelf voor kiest, is het natuurlijk anders. De baby is een geschenk, geschonken door het leven zelf. Maar om een geschenk te zijn moet het bewust gegeven worden, en ook vrijwillig ontvangen. Een geschenk kun je weigeren. Een geschenk dat je niet kunt weigeren is geen geschenk, maar een symptoom van tirannie.’

‘Niemand vindt abortus leuk, zelfs niet wanneer het veilig en legaal is.’ concludeert Atwood. ‘Het is niet waar dat een vrouw voor kiest voor een leuke tijd op zaterdagavond.’ Ze sluit af: ‘Niemand dwingt vrouwen om een abortus te ondergaan. Zo moet ook niemand vrouwen dwingen om een kind te baren. Als je vrouwen forceert om te bevallen, noem het dan beestje dan ook bij de naam. Het is slavernij: het toe-eigenen van het lichaam van iemand anders, en daar dan ook nog geld aan verdienen.’

Protest

Sinds 1973 is abortus legaal in de Verenigde Staten. Het hooggerechtshof oordeelde toen bij de befaamde zaak Roe v. Wade dat het recht om vrij van onnodige overheidsbemoeienis door het leven te gaan ook geldt bij een ongewenste zwangerschap. Het hof wil daar nu op terugkomen, blijkt uit een gelekt conceptvonnis dat werd bevestigd door opperrechter John Roberts. Dat een recht wordt uitgebreid door het hof gebeurt wel vaker, maar niet eerder het het hooggerechtshof Amerikaanse burgers een recht weer af, zeggen experts. In heel Amerika zijn voornamelijk vrouwen de straat op gegaan om te protesteren tegen, maar sommigen ook juist voor de plannen van het hooggerechtshof. Ook in Nederland zijn er solidariteitsprotesten georganiseerd om zich uit te spreken tegen het afschaffen van het recht op abortus, iets dat ook door conservatieve Nederlandse partijen in het programma staat, zoals vandaag in Amsterdam.

