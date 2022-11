Schrijfster klaagt Donald Trump aan voor verkrachting in kleedkamer 27 jaar geleden

Een schrijfster die de voormalig Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt van een verkrachting in de jaren negentig, heeft gisteren in New York een rechtszaak tegen hem aangespannen. Ze deed dat enkele minuten nadat een nieuwe wet in die Amerikaanse staat van kracht werd, waardoor slachtoffers van seksueel geweld ook zaken kunnen aanspannen van vergrijpen die decennia geleden plaatsvonden.

In een periode van een jaar mogen slachtoffers van anders verjaarde seksuele delicten alsnog een zaak aanspannen. Dat heeft de staat New York besloten nadat veel zaken die door #MeToo naar boven kwamen, verjaard bleken. E. Jean Carroll (78) beweert dat ze 27 jaar geleden door Trump (76) met geweld is verkracht in een kleedkamer van luxe warenhuis Bergdorf Goodman in New York. Ze eist een nog onbekende schadevergoeding voor haar ‘lijden, psychologische schade, verlies van waardigheid en reputatieschade’.

Carroll, een voormalig columnist voor het tijdschrift Elle, deed haar verhaal voor het eerst in een boek uit 2019. Trump ontkende direct. Hij reageerde op de aantijgingen in het boek door te zeggen dat het nooit had kunnen gebeuren, omdat Carroll ‘niet mijn type’ was, schrijft persbureau AP. ,,Het is een hoax en een leugen, net als alle andere hoaxes die de afgelopen jaren over mij zijn verteld.”

Smaakdzaak

Zijn opmerkingen brachten Carroll er in 2019 toe een rechtszaak wegens smaad tegen hem aan te spannen, maar die rechtszaak is vastgelopen in het hof van beroep, omdat nog moet worden uitgezocht of hij wordt beschermd tegen juridische claims voor opmerkingen die zijn gemaakt toen hij president was. Wel staat er op 6 februari een civiele rechtszaak op de planning.

Alina Habba, een advocaat van Trump, stelt in een reactie in Amerikaanse media dat ze personen die naar voren komen onder de nieuwe, tijdelijk wet ‘respecteert en bewondert’, maar dat deze zaak ‘helaas misbruik maakt van het doel van deze wet’ en hierdoor het risico ontstaat dat de geloofwaardigheid van daadwerkelijke slachtoffers ‘in het gedrang komt’.

Trump was president van de Verenigde Staten tussen 2017 en 2021. Hij wil in 2024 opnieuw een gooi doen naar het presidentschap.

Volledig scherm E. Jean Carroll © AP

