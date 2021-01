Schuld van 400 miljoen dollar hangt als molensteen om Trumps zakenimperium

Het was bij de presidentsverkiezingen zijn stokpaardje: Ik ben de succesvolle zakenman die de winnende deals kan maken. Politicus Trump gaat de geschiedenis in als ‘de slechtste president ooit’ zoals zijn tegenstanders zeggen. Hij verlaat via een achterdeur het Witte Huis.



En als hij weer bij de Trump Organization, een collectief van enkele honderden losstaande bedrijven - onder andere golfbanen, hotels, kantoren en appartementen - binnenloopt, ziet hij ook daar de puinhopen steeds groter worden. Of hij weer de leiding gaat nemen over zijn bedrijven, gedurende zijn presidentschap hadden zijn zoons Eric en Donald junior het voor het zeggen, is niet bekend.