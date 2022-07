Schutter 4 juliparade bekent schuld, overwoog een tweede schietpartij

De man die op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag in een voorstad van Chicago een optocht en toeschouwers beschoot en zeven mensen doodde, heeft schuld bekend. De 21-jarige Robert Crimo blijft vastzitten en kan niet op borgtocht vrijkomen. Hij heeft de politie verteld dat hij ‘serieus overwoog’ een tweede aanval te plegen terwijl hij op de vlucht was.

De openbaar aanklager van de staat Illinois had hem een dag eerder zeven moorden ten laste gelegd. Hij kan tot levenslang worden veroordeeld zonder kans op vervroegde vrijlating. Er is volgens de politie geen bewijs voor een antisemitisch of racistisch motief.

Bij de schietpartij van maandag tijdens de 4 juliparade in Highland Park vielen ook tientallen gewonden. Crimo vuurde vanaf een dak meer dan zeventig kogels op de menigte. Vervolgens vluchtte hij naar Madison (Wisconsin), waar hij overwoog opnieuw op een menigte te schieten. Hij deed dat uiteindelijk niet en keerde terug naar Illinois, waar hij werd opgepakt.

Vrouwenkleren

Hij had zijn daad volgens de autoriteiten weken voorbereid. Hij werd uren later aangehouden in vrouwenkleren die hij droeg om makkelijker te kunnen ontsnappen, met make-up om zijn gezichtstatoeages te bedekken.

Crimo kwam in 2019 al twee keer in aanraking met de politie. In een van die gevallen dreigde hij volgens de politie ‘iedereen te vermoorden’. De wapens die hij gebruikte bij de massamoord had hij op legale wijze verkregen. In totaal kocht Crimo volgens de politie vijf vuurwapens, die in het huis van zijn vader zijn teruggevonden.

De man moet op 28 juli voor de rechtbank verschijnen.

Volledig scherm Verdachte Robert Crimo © AFP