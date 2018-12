Schutter bekend vanwege crimineel verleden en ‘geradicaliseerd’

De schutter is ook bekend bij de anti-terrorisme eenheid omdat hij zou zijn geradicaliseerd. De speciale anti-terreurdienst van de Franse justitie is inmiddels een onderzoek gestart.



Volgens berichten in de Franse media is er vanochtend nog huiszoeking bij de man thuis verricht, in verband met een onderzoek naar hem. De man was daarbij niet thuis aanwezig. Bij de huiszoeking zouden granaten zijn gevonden, meldt een tv-zender.