‘Schutter bloedbad Hamburg was voormalig Jehovah’s Getuige’

UPDATE / MET VIDEOBij een schietpartij in een kerk (Koninkrijkszaal) van Jehovah’s Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn acht doden gevallen, bevestigt de politie. Onder de doden zouden een zwangere vrouw en haar ongeboren kind zijn. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt, van wie een deel ernstig. De schutter is zou een voormalig Jehovah's-lid zijn, handelde alleen en is een van de doden. Hij zou uit ‘razernij’ zijn daad hebben gepleegd, schrijven Duitse media.

Volgens de Duitse kranten Der Spiegel en Hamburger Abendblatt zou de dader een voormalig lid van Jehovah’s Getuigen zijn, een man tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij stond volgens de krant bij de autoriteiten niet bekend als extremistisch. Volgens de Hamburgse lokale krant zou de man anderhalf jaar geleden uit de zeer gelovige gemeenschap zijn gezet.

De politie kreeg donderdag rond 21.15 uur een melding over een schietpartij tijdens een bijeenkomst van Jehovah’ s Getuigen in de wijk Alsterdorf. Een speciale eenheid van de oproerpolitie die in de buurt was, drong het gebouw van drie verdiepingen binnen en hoorde een schot vanaf een bovenverdieping, aldus de politiewoordvoerder. Daar werd één persoon op die verdieping dood aangetroffen, de vermoedelijke dader. Op de andere verdiepingen waren er nog eens zeven doden. Verschillende media berichtten dat een van de doden een zwangere vrouw zou zijn, wier ongeboren kind het ook niet heeft overleefd.

Volgens Duitse media zijn er ook acht mensen zwaargewond en zeventien lichtgewond geraakt. Zij zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. ‘Om de betrokkenheid van andere daders uit te sluiten, voeren we uitgebreid controles en fouilleringen uit’, liet de politie vannacht weten op Twitter. Enige uren later kwam het bericht dat de politie uitgaat van een dader die alleen handelde.

Motief

De politie zei vannacht nog geen duidelijkheid te hebben over het motief. Wel vermoedde de politie dat de schutter alleen handelde. Het lijkt volgens ‘informatie uit veiligheidskringen’ op een ‘Amoklauf’, een daad uit persoonlijke razernij, schrijft Hamburger Abendblatt en andere media. Dat wil de politie nog niet bevestigen. Rond het middaguur geven de autoriteiten een persconferentie.

Volledig scherm Veel agenten op de plek van de schietpartij in de Duitse stad Hamburg. © AFP

‘Een kerk’

De politie van Hamburg sprak in een eerste bericht op Twitter over een ‘grote politie-inzet’. In een tweede bericht bevestigde de politie dat er meerdere doden en zwaargewonden zijn gevallen tijdens een schietpartij bij ‘een kerk’, zonder daarbij aantallen te noemen.

De omgeving werd afgezet en het publiek werd gevraagd de omgeving te mijden. Omwonenden kregen de waarschuwing op hun mobiele telefoon om binnen te blijven wegens ‘een levensbedreigende situatie’. Die melding werd na middernacht ingetrokken. Tientallen ambulances en brandweervoertuigen zijn op de melding afgekomen.

De Hamburgse burgemeester Peter Tschentscher heeft op social media zijn ontzetting uitgesproken over de schietpartij. ‘De berichten zijn schokkend’, schreef Tschentscher op Twitter. ‘Mijn diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. De hulpdiensten werken keihard om de daders op te sporen en de achtergrond op te helderen.’ Tschentscher riep burgers ook op de instructies van de politie op te volgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft op Twitter ook zijn steun en medeleven betuigd aan de nabestaanden van de schietpartij in Hamburg donderdagavond. Scholz, die tussen 2011 en 2018 burgemeester was van Hamburg, spreekt over ‘bruut geweld’. De Duitse tak van de Jehovah’s heeft vrijdag in een verklaring gezegd ‘diep bedroefd’ te zijn over de aanval op de leden. Ze spreken van een ‘verschrikkelijke aanval’ na een religieuze dienst in Hamburg.

De dienst was een religieuze bijeenkomst die was begonnen om 19.00 uur, die elke twee weken wordt gehouden. Volgens de politie waren er meerdere mensen bij het evenement aanwezig, dat volgens de website van de Jehovah’s Getuigen publiek toegankelijk was.

Eenheden van de Duitse explosievenopruimingsdienst zijn vrijdag het gebouw binnengegaan waar de schietpartij plaatsvond. Volgens de Duitse politie gaat het om een routineprocedure om er zeker van te zijn dat er geen boobytraps in het gebouw zijn achtergelaten.

Vier schietrondes

Een buurtbewoonster, de 23-jarige studente Lara Bauch, meldde donderdagavond laat dat er in het gebouw herhaaldelijk geschoten werd. ,,Vier schietrondes en elke keer werden er meerdere schoten gelost met tussenpozen van ongeveer 20 seconden tot een minuut. Ik keek verder uit het raam en zag een persoon als een bezetene rennen van de begane grond naar de eerste verdieping bij de Jehovah’s Getuigen.” Een andere getuige spreekt tegenover persbureau Reuters over twaalf schoten. ,,Later zagen we hoe mensen werden weggedragen in lijkzakken.”

Volgens Bauch werd de kerkdienst altijd goed bezocht door een gemengd publiek van gezinnen, ouderen en jongeren.

Jehovah's Getuigen De Jehovah’s Getuigen zijn een christelijke gemeenschap met een eigen interpretatie van de Bijbel. Ze hebben een eigen vertaling, omdat de bestaande Bijbelvertalingen te veel beïnvloed zouden zijn door heidense filosofieën. De volgelingen geloven in Jehovah als ‘almachtige God en Schepper’ en worden geacht zich aan strikte regels te onderwerpen. Hun grootste voorbeeld is Jezus Christus, die de eerste is die de medemens heeft bekeerd, en daarmee de grootste Getuige is. De volgelingen proberen net als hij andere mensen te bekeren. Wie actief ‘veldwerk’ doet, zoals huis aan huis prediken, krijgt een hogere rang binnen de gemeenschap.



Jehovah’s zijn ervan overtuigd dat er een nieuwe wereld op komst is en dat ze gered zullen worden als een uitverkoren kerk. In Duitsland is er een gemeenschap van ongeveer 200.000 gelovigen, één van de grootste gemeenschappen binnen Europa.



Uit de Jehovah's stappen is moeilijk. Vorig jaar deden twee Tilburgse ex-Jehovah’s aangifte tegen de geloofsgemeenschap. De twee strijden tegen de sociale uitsluiting die plaatsvindt als je de organisatie verlaat. Familie en vrienden binnen de Jehovah’s Getuigen mogen geen enkel contact hebben met ‘uitgeslotenen’, wat leidt tot emotionele problemen. De Belgische rechter veroordeelde in 2021 de Getuigen van Jehovah voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Veel agenten op de plek van de schietpartij in de Duitse stad Hamburg. © dpa/picture alliance via Getty I

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Een politieagent ter plaatse. © dpa/picture alliance via Getty I

Volledig scherm De omgeving van de schietpartij in Hamburg is afgezet door de politie. © dpa/picture alliance via Getty I