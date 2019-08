Schutter festival Californië doodde zichzelf

Moeder krijgt levenslang voor moord op haar twee dochter­tjes die ‘haar seksleven in de weg stonden’

2 augustus De 23-jarige Louise Porton is gisteren in Birmingham, na een proces van vijf weken, veroordeeld voor de moord op haar twee dochtertjes begin vorig jaar in Rugby. Volgens de aanklager ‘stonden de meisjes het seksleven van Porton in de weg’. Zelf ontkende de moeder de twee moorden. Vandaag kreeg ze haar strafmaat te horen: levenslang met een minimum van 32 jaar cel.